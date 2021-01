10 consejos para que tus hijos aprovechen las clases en línea

Quizá no puedas salir de tu casa para hacer ejercicio pero ahora es más fácil que te alimentes adecuadamente si comes los alimentos que se preparan en casa. Toma agua constantemente y come botanas sin azúcar.

Otros no tomarán la escuela en línea con la seriedad debida pero ese no debe ser tu caso. Aprovecha este nuevo ciclo escolar para participar en las clases y destacarte de entre los demás.

Al no tener que ir a la escuela, existe la tentación de llevar un estilo de vida similar a cuando se está en vacaciones. ¡Evita esa actitud! Apégate a un horario para despertar, comer y dormir. Y no te quedes en pijama.