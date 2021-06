A casi 25 horas de que concluyan las campañas, se agudiza la violencia contra los candidatos

Faltan poco más de 25 horas para que terminen las campañas y poco más de 4 días para la elección, conforme nos acercamos a la fecha se agudiza la violencia en todas sus formas contra los candidatos, esto es lo último.

Sujetos armados que viajaban a bordo de un auto compacto atacaron anoche la casa de campaña de la candidata a la presidencia municipal de Tuxtla Chico por el Partido Verde Ecologista de México, Rosario Esmeralda Coutiño Roblero, la mujer estaba dentro con su equipo de campaña y resultó ilesa.

La candidata, conocida como “Charys”, pidió que cesen las agresiones en su municipio.

“No a la violencia, no a la violencia de género, no a la intimidación, debe de haber un trabajo, una situación limpia. Vamos a continuar con nuestro cierre de campaña como lo teníamos planeado. No nos vamos a dejar intimidar”, señaló la candidata a la presidencia municipal de Tuxtla Chico por el PVEM.