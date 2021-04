Activista provida cambió la letra de un himno feminista en video viral

“Que tiemblen aquellas que son feministas. Cada vez somos más las mujeres provida. Nosotras creemos en la igualdad; no por ser mujeres podemos matar. […] A cada minuto piden justicia por aquellas pibas a las que les quitan la vida, pero entiende, hermana, una cosita: ¿Qué te pasó con las no nacidas?”, se escucha en la versión de Wendy Romero.

You may also like