Actor acusa a Diego Boneta de golpearlo en el set de ‘Luis Miguel: la serie’

Martín Bello, el actor conocido por interpretar a ‘Tito’, hermano de Luisito Rey y tío de Luis Miguel, acusó a Diego Boneta de golpearlo de verdad durante del rodaje de una escena de Luis Miguel: la serie, lesiones por las que tuvo que buscar asistencia médica.

En una entrevista con la revista TVyNovelas, Bello reveló que está explorando sus opciones legales en contra de Boneta, quien interpreta a Luis Miguel, y a la productora de la bioserie por las secuelas que le dejaron los numerosos golpes que recibió en febrero de 2020, en una escena de la segunda temporada.

Las lesiones ocurrieron “durante una escena en la que yo le cuento a ‘Luis Miguel’ lo que sucedió con su madre”, dijo el actor originario de España. “Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital”, acusó.

A pesar de la violencia, Bello en un inicio pensó que no hacía falta un doble porque el guion describía una intercambio más sereno. Sin embargo, Boneta le propinó golpes de verdad cuando el personaje de Luis Miguel enfurece con ‘Tito’, una escena que además tuvo cerca de diez tomas.

Sin apoyo alguno

Tras la golpiza, Belló notó en su camper que tenía varios moretones en cara, cuello y espalda. “Fui de inmediato a maquillaje y vestuario para que me vieran, les dije lo que me hizo este chico, pero no daban crédito a lo que había pasado”, dijo el actor.

Bello tuvo dificultades para dormir, y dijo que intentó hablar con Boneta pero éste no devolvió las llamadas de su colega. Cuando acudió al médico de la producción, el diagnóstico era poco alentador:

“Me recomendó ir al hospital porque estaba mal. Me llevaron a un fisioterapeuta que dijo que no me podía tocar porque me tenía que ver con ortopedista. Le daba miedo tocarme por si tenía algún hueso dañado”.

El personaje de ‘Tito’ ya no figuró en la tercera temporada de la serie, por lo que el actor quedó fuera del proyecto “sin ningún tipo de explicación”. Bello regresó a España para analizar sus opciones legales e interponer una demanda por las lesiones que le siguen molestando:

“Mi abogado está viéndolo contra todos. Pero no busco dinero, no soy una persona ambiciosa, todos mis compañeros lo saben. No fui exigente para nada y me causa mucha tristeza lo que está pasando porque están creando una imagen de mí que no es cierta”, añadió.

Bello señaló que los actores merecen mejores condiciones de trabajo en un ambiente profesional. La empresa productora en México declaró que le ofrecieron al actor la asistencia que requería, pero Bello rechazó que hubo algún intento por brindarle apoyo.

Fuente: Televisa

