Actriz Vanessa Guzmán participa en concurso de fisicoculturismo y gana tres medallas

“Estoy buscando mi carnet profesional que me acredita como atleta profesional a nivel internacional, para ello hay que participar en diferentes competencias y he decidido hacerlo por México. Estoy feliz y han sido meses de preparación y la verdad que sí ha habido limitación de muchas cosas”, reveló la actriz en entrevista en un programa de espectáculos.

You may also like