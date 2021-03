¿Adiós al Acapulcazo? ¿Qué playas estarán cerradas en Semana Santa?

En Colima , no se permitirá a los turistas acampar en las playas, una práctica muy popular tanto en Armería como Manzanillo. Así mismo, Diana Carrasco, subdirectora de Epidemiología, pidió a los colimenses no acudir a los lugares recreativos del estado durante las vacaciones.

Aunque se encuentra actualmente en naranja en el semáforo epidemiológico, Oaxaca no cerrará sus playas durante las vacaciones. Aún no se han anunciado medidas especiales , pero se espera que el aforo en playas y hoteles se limite al 50% de su capacidad.