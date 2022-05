Aerosmith cancela otra parte de su gira por recaída en drogas de Steven Tyler

Aerosmith anunció la cancelación del inicio de su residencia musical en Las Vegas en los próximos meses de junio y julio a causa de una recaída de Steven Tyler en su adicción a las drogas.

Thank you for your understanding and for your support for Steven during this time.

If you purchased your tickets via Ticketmaster, you will be refunded and will receive an email shortly with details, otherwise please contact your point of purchase for information on refunds. pic.twitter.com/1nuUc5Gj1j

— Aerosmith (@Aerosmith) May 24, 2022