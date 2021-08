Ahora la consulta de consultas: quita o deja al Presidente. ¿Están todos de acuerdo?

“Es importante que al INE se le otorguen los recursos necesarios para 2022. No podría realizarse una revocación de mandato como nos sucedió con la Consulta Popular que fue a partir de ahorros del proceso electoral; el próximo año esos ahorros ya no se tendrán. Estamos confeccionando el presupuesto para 2022 sin excesos ni lujos”, dijo en entrevista el Consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña.

