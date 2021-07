Alejandra Guzmán revela que ha tenido 40 cirugías tras fallido aumento de glúteos

Alejandra Guzmán confesó que se ha sometido a cerca de 40 cirugías a raíz de las inyecciones de polímeros que tomó en 2012 para aumentarse los glúteos, un fallido procedimiento estético que casi le cuesta la vida.

“Ha sido una lucha muy dura, ha sido una lucha muy larga en la cual le he aprendido las curvas, las rectas y todo”, dijo la cantante de 53 años en una extensa entrevista con Yordi Rosado.

La intérprete de “Eternamente bella” dijo que la primera cirugía para resarcir el daño de los biopolímeros “fue una tortura porque me arrancaron todo en vivo ya que lo tenía yo adentro”.

Guzmán dijo que a menudo se sentía desesperada porque los cirujanos no sabían cómo ayudarla, así que con frecuencia cambiaba de doctores hasta que por fin pudo encontrar una doctora que no es tan “agresiva”.

En la actualidad, ‘la Guzmán’ todavía tiene que someterse a una cirugía al año para extraer el residuo plástico de las inyecciones, pero confesó que tiene un historial de cerca de 40 cirugías. “Tengo una historia clínica que wow, soy la VIP de ahí”, bromeó.

“Ya no me siento mal. Siento que ya no tengo nada porque me han rebanado una tras otra. Amo mis cicatrices, ahora me quiero más que antes, me acepto más, me cuido más y el haber estado en el hospital me hizo darme cuenta de la capacidad que tiene uno de aprender”.