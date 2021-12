Alemania endurece restricciones a personas no vacunadas contra covid

Las personas no vacunadas ya están sometidas desde hace varias semanas a restricciones en su acceso a la vía pública, pero las reglas varían y no abarcan al conjunto de las regiones que componen el país.

Las drásticas restricciones al acceso a la vida social para los no vacunados han sido calificadas por varios responsables políticos como un “confinamiento” para quienes no han sido inoculados contra el covid .