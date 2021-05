Alerta Infonavit de un modo de estafa que le quita sus ahorros a los trabajadores

Aunque este servicio no es ilegal, puede cruzar al terreno de la estafa cuando el gestor promete una tasa de interés o una cantidad de préstamo que no puede cumplir, aunque no sin antes cobrar una cuantiosa comisión por adelantado o retener información privada del cliente.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) emitió una alerta para que los derechohabientes no cedan su información personal a supuestos gestores de créditos . Aquí te explicamos cómo funciona esta estafa para que no caigas en la trampa.