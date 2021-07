Alexa Moreno, la gimnasta que cambió las burlas por el éxito y el reconocimiento mundial

Frases como “[…] lo que me sorprende es que las cuerdas hayan resistido sus 180 kilos de peso”, comparaciones con la caricatura Peppa Pig o burlas relacionadas a que podría participar en un concurso de comer hot-dogs fueron algunas de las expresiones que Alexa Moreno recibió justo después de participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016, mismas que, sin saberlo, provocaron que la gimnasta se convirtiera en una de las atletas más reconocidas del país.

Te recomendamos: Alexa Moreno, la historia de una arquitecta con corazón de gimnasta

Alexa Moreno es una gimnasta mexicana nacida el 8 de agosto de 1994 en Mexicali, Baja California. Durante años ha desarrollado una carrera exitosa que se ha visto traducida en medallas, participaciones en Mundiales y buenos resultados en diferentes competencias, pero no fue sino hasta Río 2016 cuando logró llamar la atención tras su participación, aunque no como ella hubiera querido.

En la ciudad de Brasil, Alexa se presentó en competencia y más allá de sus resultados, en lugar de que los mexicanos celebraran tener una gimnasta entre las mejores del mundo, prefirieron criticar su aspecto físico, provocando una lluvia de comentarios que calaron hondo.

Sí, curiosamente, usuarios de redes sociales de uno de los países con mayor obesidad en adultos e infantil no tuvo reparo en juzgar a la atleta por pensar que tenía sobrepeso, lo cual -sobra decir- no era así.

“[…] se me hizo raro que tanta gente estuviera al pendiente. Llevaba muchos años compitiendo, seis años a nivel internacional, llegando a finales, me preguntaba: ‘¿de dónde salieron estas personas?. A nadie le gusta que le digan esas cosas, pero al final te das cuenta que es gente de afuera, que no está en el deporte, no son especialistas de nada”, aseguró Moreno en una entrevista con el medio Forbes.