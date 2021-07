Ambientalistas como Greta Thunberg arremeten contra Pemex por incendio en Campeche

Activistas y ambientalistas, como Greta Thunberg , arremetieron el sábado, 3 de junio de 2021, contra Petróleos Mexicanos (Pemex) después que una fuga en un gasoducto submarino provocó una bola de fuego subacuática que parecía hervir las aguas del Golfo de México.

Te recomendamos: Video: Así se vio el incendio del ducto submarino de Pemex en el Golfo de México



Greenpeace México señaló que el accidente del viernes pudo ser provocado por una falla en una válvula submarina, lo que pone en relieve los peligros de la política de promover el uso de combustibles fósiles.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) apostó por la excavación de más pozos y por la adquisición o construcción de refinerías. Promueve al petróleo como “el mejor negocio del mundo”.

A través de un comunicado, Greenpeace señaló que el incendio, el cual tardó cinco horas en extinguirse “demuestra los graves riesgos que implica tanto para el medio ambiente, como para la seguridad de las personas, el modelo de combustibles fósiles en México“.

Meanwhile the people in power call themselves “climate leaders” as they open up new oilfields, pipelines and coal power plants – granting new oil licenses exploring future oil drilling sites.

This is the world they are leaving for us. https://t.co/4hQ8nm11Fd

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 3, 2021