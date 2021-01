AMLO aclara que en febrero iniciará vacunación contra COVID-19 para adultos mayores

López Obrador convocó a los ciudadanos a vacunarse contra el COVID-19, cuando les corresponda. Dijo que la vacuna es lo que nos protegerá contra el virus y pidió no tener miedo a efectos secundarios, porque se está cuidando que la vacuna ayude, sane y que no afecte.

El presidente reiteró que no se permitirán abusos de médicos que no atienden COVID-19, ni de líderes sindicales, ni de funcionarios públicos, ni de potentados, nada, “y todo aquel que se quiera pasar de listo va a ser denunciado”.