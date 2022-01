AMLO anuncia obras de infraestructura para Cancún y Tulum

“El puente, que medirá 8.4 kilómetros sobre agua y cerca de cinco kilómetros más hacia el entronque con el boulevard Colosio, permitirá no solamente un tema de infraestructura y de agilidad para el tránsito vehicular, sino también para la Protección Civil de Cancún y de su zona hotelera. Es una entrada y una salida adicional a las dos entradas que hoy tenemos que nos permiten poder tener, en caso necesario de una evacuación derivada, principalmente por una tormenta o un huracán, la posibilidad de salir no solamente por las que tenemos hoy”, expuso Carlos Joaquín González, gobernador Quintana Roo.

