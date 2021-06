AMLO buscará reforma constitucional para eliminar diputados y senadores plurinominales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este martes 15 de junio de 2021 que planteará una serie de reformas constitucionales, entre ellas una reforma electoral con la finalidad de eliminar a los diputados y senadores plurinominales.

“Para qué tantos diputados, ¿por qué no nada más se quedan los de mayoría, por qué no se quitan los 200 plurinominales?, pero esto no solo en la Cámara de Diputados, también la de Senadores, vamos a reformar la ley, la Constitución, para que haya democracia plena, también, si no quieren los legisladores, como decía Juárez, nada por la fuerza todo por la razón y el derecho”, dijo.