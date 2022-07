AMLO envía pésame a familia y amigos de Luis Echeverría Álvarez

“Cuando me preguntan qué siento ante la muerte de Luis Echeverría. Pienso en Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, el halconazo, Rosendo Padilla, la primera devaluación, Jesús Piedra Ibarra. Ni arriba ni adelante”, escribió Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

