AMLO exhibe llamada telefónica contra Morena previo a elecciones 2021

“Hola, ¿cómo estás? No te voy a quitar mucho tiempo ni tratar de vender algo, pero quiero pedirte algo muy importante para todos los mexicanos, este 6 de junio por favor ayúdanos a recuperar lo que Morena nos quitó, se lo debemos a las 26 víctimas de la tragedia de la Línea 12 del Metro, a las miles de familias que se quedaron sin los apoyos de los programas que este gobierno desapareció, a las mamás que dejaron de trabajar y percibir un ingreso porque de un momento a otro las estancias infantiles las cerraron, se lo debemos también a todas las víctimas de la inseguridad en la que nos tienen hundidos, no permitas que este gobierno de Morena siga cobrando vidas por su incompetencia y corrupción”.

