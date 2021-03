AMLO inaugura megaproyecto de agua potable para Coahuila y Durango

“Es una obra magna, es un proyecto muy importante porque va a significar abastecer de agua a la población de La Laguna hasta 30, 40 años en el futuro, y agua de buena calidad. Se va a terminar la pesadilla, la preocupación de estar con la conduerma, estar con la preocupación de que no se está tomando agua sana en La Laguna, porque se llegó incluso a instalar plantas de tratamiento para el arsénico. Eso no sucede en otras partes del país y es totalmente inaceptable”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador .

