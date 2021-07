AMLO llama a población de Aguililla, Michoacán, a buscar la paz y explica porqué no ha ido

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó este martes 5 de julio a la población de Aguililla, Michoacán, buscar la paz y no tomar el camino de la violencia.

Te recomendamos: Autoridades religiosas buscan reconciliación entre militares y civiles en Aguililla

“Primero haciendo un llamado a la población de Aguililla y de toda esa región de Michoacán, a la gente, a los campesinos, a los productores, a los comerciantes, a religiosos, a todos, a que se ayude a conseguir la paz, que no se tome el camino de la violencia, de la confrontación, que hagamos a un lado el odio, el rencor, que llevemos a la práctica el principio del amor al prójimo, que no nos hagamos daño, no a la violencia, sí a la paz”, dijo el presidente en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

López Obrador llamó al diálogo y pidió a la población de Aguililla no dejarse manipular por grupos delictivos que tienen otros propósitos y que aunque aparenten ser muy buenos, repartiendo despensas, sólo utilizan a la gente.

Dijo a los pobladores de Aguililla que el gobierno está en la mejor disposición de ayudarles pero pidió resolver las cosas con violencia. Aseguró que conoce toda la región y que el pueblo de Michoacán es bueno y trabajador. Pidió no dejarse enganchar.

El presidente explicó que hay tres grupos delictivos que quieren apoderarse de territorios y provocar confrontación y pérdida de vidas humanas.

“No queremos que nadie pierda la vida y aquí incluyo a todos, no quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas, no quiero que pierda la vida nadie, no estoy de acuerdo con la vía violenta, soy pacifista, aunque se burlen, porque tengo una razón de fondo, aunque se burlen voy a seguir diciendo: abrazos, no balazos”, dijo.

Protección para la población

López Obrador narró que ya se abrió una mesa de diálogo, pero acotó que no se puede dejar sin protección a la población y deben seguir presentes el Ejército y la Guardia Nacional porque si no se convierte en terreno de nadie o de quien se impone mediante la violencia y somete y eso no se va a permitir.

Dijo que el Estado tiene como función básica garantizar la paz y no se permitirá que grupos de autodefensa asuman esa función. Dijo que eso fue un grave error que causó muchas vidas y ya no es aceptable.

Insistió en que a través del diálogo se logrará llegar a acuerdos y a pacificar a Aguililla, así como a todo el país.

López Obrador dijo que analiza cuándo podrá ir a Aguililla, pero aclaró que no ha ido porque no quiere “hacerle el caldo gordo a la prensa amarillista” y a sus adversarios.

Con información de Presidencia de la República

AAE

Fuente: Televisa

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...