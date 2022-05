AMLO pide a beneficiarios de Créditos a la Palabra que no dejen de abonar

“Hago el llamado para que todos los que recibieron esos créditos no dejen de abonar porque es un crédito que se entregó de manera amplia durante la pandemia para apoyar a muy pequeños comerciantes y a la gente que tenía su pequeño negocio y también a los que tenían trabajadores inscritos en el Seguro Social, hasta 10 trabajadores, que a pesar de la pandemia no los despidieron”, dijo López Obrador.

