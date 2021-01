AMLO pide a Chiapas y Campeche abrir las escuelas por estar en semáforo verde

“Hago un llamado a los maestros, a las autoridades estatales, el caso muy específico de Campeche y de Chiapas, ahí ya llevan varias semanas en semáforo verde, ya los maestros en Chiapas ya muchas comunidades están dando clases, no en todo el estado, pero ya se avanzó, en el caso de Campeche no han querido”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

You may also like