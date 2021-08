AMLO reprueba amenazas del CJNG contra Azucena Uresti y le garantiza protección

Dijo que el Gobierno está combatiendo “en los hechos” la corrupción y la impunidad, por lo que ya no hay “protección” para ningún grupo delictivo. Y finalizó: “Vamos a estar junto a ella, apoyándola, protegiéndola. No está sola”.

“Repruebo completamente estas amenazas. No admitimos que se actúe de esa forma. Vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos, es nuestra responsabilidad”, para que no sean “intimidados ni amenazados por nadie”, agregó el mandatario.