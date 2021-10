AMLO responsabiliza al FMI y a organismos internacionales de la crisis económica mundial

Agregó que no coincide con algunos de los organismos internacionales y aseguró que éstos ya no tienen la influencia que tenían antes.

“Pues que no estoy de acuerdo con ellos. Respeto sus políticas. No creo en sus políticas, causaron la decadencia económica social en el mundo, ellos son responsables de la crisis mundial, los del Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros internacionales”, dijo al ser cuestionado durante la conferencia mañanera por una supuesta solicitud del FMI de suspender la construcción de la Refinería Dos Bocas, en Tabasco.