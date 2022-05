AMLO supervisa obras que ofreció para el pueblo Seri en Sonora

“No hay una familia indígena pobre que no reciba cuando menos un apoyo, ya sea una pensión de adulto mayor, una pensión para niña, niño con discapacidad, una beca, o esté en un programa productivo, les puedo decir que no hay un rico, en el tiempo que llevamos gobernando que haya perdido dinero, y a las pruebas me remito, al contrario, les ha ido bien, y qué es lo que queremos, convencerlos de que todos tenemos derecho a vivir con justicia y dignidad, que por el bien de todos, primero los pobres”, dijo López Obrador.

