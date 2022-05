AMLO ya recibió invitación a Cumbre de las Américas; aún no define si asistirá o no

“El que no quiera ir que no vaya, pero que no se excluya a nadie”, pidió.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ), informó que ya recibió su invitación a la Cumbre de las Américas , que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California, y dijo que aún no define si asistirá o no, ante la polémica de la presunta exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.