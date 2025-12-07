Ana Patricia Peralta la carta fuerte para gobernar Quintana Roo en 2027.

Ana Paty Peralta: La carta que tiene la 4ta Transformación para gobernar Quintana Roo en 2027.

En la política nada es lo que parece, la presidenta de Cancun está brindando resultados al pueblo de este bello municipio del caribe.

Quintana Roo, hay voces que dicen que Luisa Alcalde esta señalando a la joven morenistas Ana Paty Peralta para ser candidata al gobierno del estado.

Podría ser la carta que mueva el tablero y logre unificar al partido verde y partido del trabajo.

Se dice que es la figura más fuerte rumbo a la próxima definición política en el estado.

Lo es porque su trabajo se ha traducido en acciones palpables para la ciudadanía.

Mientras otros perfiles de otros partidos políticos buscan la confrontación, Paty Peralta ha construido desde su equipo de gobierno calles más seguras, programas sociales reforzados y una administración en orden y cercanía con los ciudadanos cancunenses.

Su capacidad para mantener un ritmo constante la ha colocado en una posición privilegiada dentro de la 4T local, alineada al proyecto de transformación que ha marcado el rumbo nacional.

En el tablero político del estado, donde las lealtades cambian rápido y los intereses se reacomodan con cada ciclo electoral, la principal diferencia entre aspirar y poder competir es la credibilidad. Y en ese terreno, Ana Paty Peralta llega con una ventaja: la gente identifica su nombre con trabajo y atención personal.

Los opositores lo saben como la ciudadanía exige gobernantes que atiendan antes de hablar, la fuerza de Ana Paty se centra precisamente en su gestión antes que camina a paso firme cada día por las calles y donas lejanas, llega a cada lugar que se requiera.

Si los próximos meses mantienen esta tendencia acciones bien ejecutadas, cercanía territorial y una labor con estos resultados es muy probable que Ana Paty Peralta llegue al proceso interno no solo como una aspirante más, sino como la candidata natural que exige el movimiento de regeneración nacional.

En Quintana Roo, comenzaron a verse quienes tomará el lugar de Mara Lezama y todo empieza a tomar forma.

He visto que el nombre que más se repite en los corredores políticos es el mismo, Ana Paty Peralta.

Ya veremos pero hasta hoy podrían decir que Peralta lleva la delantera.

Que opinan.

Por. Antar Moises N.

