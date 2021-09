Angelina Jolie expresa su preocupación por las mujeres y niñas de Afganistán

La actriz, que también es enviada especial del Alto Comisionado de la Organzación de las Naciones Unidas ( ONU ) para los Refugiados , dijo al semanario alemán Welt am Sonntagque no cree que el gobierno entrante en Afganistán pueda simplemente retroceder el reloj para que todo sea como hace 20 años. Pero todavía le preocupa mucho la situación de las mujeres allí.

You may also like