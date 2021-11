Argentinos recuerdan a Diego Armando Maradona a un año de su muerte

También visitaron el camposanto Raúl Alfredo Maradona, conocido como “Lalo”, y Rita, dos de los siete hermanos del ex jugador de Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell’s Old Boys. Pusieron flores en la tumba y antes de despedirse besaron la lápida, según imágenes captadas por un equipo de APTN en el lugar.

