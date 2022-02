Arturo Zaldívar revela ‘operación de Estado’ de Felipe Calderón para proteger a Margarita Zavala por Guardería ABC

El ministro presidente de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, reveló que durante el gobierno de Felipe Calderón hubo una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del mandatario, Margarita Zavala, y a funcionarios públicos por el caso del incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.

Arturo Zaldívar señaló que dos meses después de su llegada al Pleno en 2009 fue objeto de presiones por parte del gobierno de Felipe Calderón por el proyecto de resolución que presentó sobre la investigación del caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora en donde perdieron la vida 49 niños.

“Le avisé a quien era el Secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto, me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos, en un momento me dice el secretario: ‘Dice el presidente que no te apoyamos para esto, y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños’”, recordó Arturo Zaldívar, ministro Presidente de la SCJN.