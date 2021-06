Asciende a 51 el número de muertos tras choque de trenes en Pakistán

El tren Millat Express se descarriló alrededor de las 3:30 de la madrugada , y minutos después fue embestido por el tren Sir Syed Express, dijo Usman Abdula, subcomisario de Ghotki. De momento no estaba claro qué ocasionó el descarrilamiento. El conductor del segundo tren dijo que frenó cuando vio al tren que estaba detenido , pero que no tuvo tiempo de evitar el accidente.

You may also like