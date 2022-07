Asesinato de Shinzo Abe, exprimer ministro de Japón, conmociona a líderes mundiales

“Fue uno de los primeros mandatarios que conocí formalmente cuando me convertí en primera ministra. Estaba profundamente comprometido con su papel, y también era generoso y amable. Recuerdo que me preguntó por la reciente pérdida de nuestra mascota cuando lo conocí, un gesto pequeño pero que habla de la clase de persona que es”, señaló Ardern. “Mis pensamientos están con su esposa y el pueblo de Japón. Sucesos como éste nos sacuden a todos hasta lo más profundo”.

You may also like