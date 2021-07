Atletas desmienten las ‘camas antisexo’ en Villa Olímpica

La inauguración de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, el próximo viernes, no solo se está dando en medio de algunos contagios confirmados, también sobre la propagación de “fake news” sobre las llamadas ‘camas antisexo’, que son las camas ecológicas de cartón habilitadas para los atletas.

Thanks for debunking the myth.😂You heard it first from @TeamIreland gymnast @McClenaghanRhys – the sustainable cardboard beds are sturdy! #Tokyo2020 https://t.co/lsXbQokGVE

— Olympics (@Olympics) July 19, 2021