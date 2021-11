Aumento en inflación, ‘fenómeno mundial’ por crisis pospandemia covid: AMLO

“El salario no afecta, eso se uso para engañar al pueblo, los tecnócratas corruptos e ineficientes hablaron durante más de 30 años que no podían aumentar el salario por qué se incrementaba la inflación y eso es falso, eso nos llevó a que el salario mínimo de México fuese de los más bajos del mundo. A veces el salario mínimo aumentaba por abajo de la inflación, ¿cuánto perdió el salario mínimo en el periodo neoliberal? No está demás decirlo, 70% de su poder adquisitivo”, comentó.

