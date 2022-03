Biden, ‘decepcionado’ por no poder cruzar de Polonia a Ucrania

No obstante, la Casa Blanca ha puesto el énfasis en la seguridad a la hora de planificar el viaje a Polonia, y hasta la madrugada del viernes no reveló que el mandatario tenía previsto desplazarse a la ciudad de Rzeszów, situada a algo más de una hora por carretera de la frontera con Ucrania.

“Estoy aquí en Polonia para ver la situación humanitaria y, francamente, parte de mi decepción viene de que no puedo verlo de primera mano como he hecho en otros lugares”, afirmó Biden durante una reunión centrada en la ayuda humanitaria a los refugiados ucranianos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden , se mostró “decepcionado” por no poder cruzar desde Polonia la frontera con Ucrania para evaluar por sí mismo el impacto de la guerra en ese país, al asegurar que no le “dejan” hacerlo por motivos de seguridad.