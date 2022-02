Biden enviará 3,000 soldados a Europa por tensiones con Rusia sobre Ucrania, confirma el Pentágono

La tensión se ha disparado en el último mes por la concentración de más de 100,000 soldados rusos en la frontera con Ucrania . Moscú ha repetido en varias ocasiones que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania.

Por otro lado, el Cuerpo 18 aerotransportado enviará un equipo de trabajo a Alemania. Este grupo “está entrenado y equipado para una serie de misiones para disuadir de la agresión y reafirmar nuestro compromiso con los aliados”, indicó Kirby, quien remarcó que estas serán misiones “temporales” y no permanentes, y que no van a ir a luchar a Ucrania .