Bisabuelito deposita por error todo su dinero en la cuenta de un desconocido

“Bueno, obviamente no estaba contento”, dijo el señor Layton. “De hecho, estaba realmente enojado de que este tipo hubiera aprovechado la oportunidad para decir ‘pues no lo devolveré, maldita sea’”.

Cualquiera hubiera pensado que el malentendido se habría arreglado y que la acción no hubiera pasado de un susto. Pero hubo un problema: el sujeto había retirado el dinero de su cuenta y no tenía intención de devolverlo.