Blinken advierte a Rusia del riesgo de ‘confrontación’ previo a diálogo sobre Ucrania

Blinken reconoció en sus salidas a los medios que no anticipaba grandes avances en las conversaciones, pero enfatizó que había posibles sanciones económicas y financieras esperando al rival de Washington si no se involucra en el camino de la diplomacia.

“Hay un camino de diálogo y diplomacia para tratar de resolver algunas de estas diferencias y evitar una confrontación”, dijo Blinken al programa “State of the Union” de la cadena CNN. “El otro camino es la confrontación y las consecuencias masivas para Rusia si renueva su agresión contra Ucrania”, advirtió.