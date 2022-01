Brasil registra 63 mil 292 nuevos casos de covid; su cifra más alta desde julio

No obstante, solo aparecen relacionados 13 de los 27 estados del país, por lo que los números de la nueva variante no son fiables, a lo que se suman las trabas para el registro de datos sobre la covid, que apenas se empiezan a superar en el país, tras el “apagón” que sufrieron los sistemas de la cartera de Salud por un ataque cibernético a comienzos de diciembre.

You may also like