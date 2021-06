Caen páginas de medios de comunicacion, Casa Blanca, Gobierno británico, Reddit y PayPal a nivel mundial

Varias páginas en internet de importantes medios de comunicación del mundo y de instituciones oficiales como la Casa Blanca o el gobierno británico, la plataforma Reddit o el sistema de pago PayPal se cayeron o reportaron importantes dificultades técnicas hoy, 8 de junio de 2021.

Hacia las 10:30 GMT, las páginas en internet de medios de comunicación como el New York Times, Le Monde, BBC, The Guardian, Financial Times, El Mundo y El País no se podían consultar u ofrecían un acceso intermitente.

La página del Gobierno del Reino Unido, que engloba a los diferentes ministerios del ejecutivo británico y permite realizar trámites oficiales, dio un mensaje de error y no estaba disponible.

Al intentar consultar la página de la Casa Blanca aparecía un mensaje diciendo que el portal “no estaba funcionando”.

La página web especializada en la detección de fallos de este tipo Down Detector apuntó que había “una avería de gran envergadura en Fastly”, suministrador estadounidense de servicios informáticos.

Problema resuelto

Más tarde, el proveedor de servicios de computación Fastly aseguró haber identificado el fallo que dejó a decenas de páginas web en todo el mundo sin servicio y haberlo resuelto: “nuestra red global vuelve a estar en línea”.

“Se ha identificado el problema y se ha aplicado una solución. Los clientes pueden experimentar una mayor carga de origen a medida que regresan los servicios globales”, aseguró la compañía en su web, que subió mensajes cada 10 minutos sobre este caso.

Los problemas en las páginas web de medios de comunicación, redes sociales y plataformas de compra “on-line” comenzaron alrededor de las 10:00 horas GMT. Dos minutos antes, a las 09:58 horas GMT, Fastly publicó una incidencia que señalaba “actualmente estamos investigando el posible impacto en el rendimiento de nuestros servicios CND (las redes de distribución de contenidos)”.

A las 10:44 horas GMT, la empresa aseguró que había identificado el problema y que estaba intentado buscar una solución.

Finalmente, a las 10:57 GMT la compañía anunció que resolvió el fallo, aunque advertía que quizás los clientes puedan estar experimentando una carga más lenta de las páginas.

Minutos después, en su cuenta de Twitter, Fastly explicó: identificamos una configuración de servicio que provocó interrupciones en nuestros POP (miles de pequeños y dispersos puntos de presencia) a nivel mundial y hemos desactivado esa configuración. Nuestra red global vuelve a estar en línea”.

Consultadas fuentes del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en España señalaron que no parece que se trate de un ciberataque, sino de un fallo técnico debido a una caída del distribuidor de contenidos.

