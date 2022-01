Campeón mundial de tiro muere tras dispararse por accidente; tenía 19 años

Al lugar del accidente llegaron dos ambulancias y los paramédicos le brindaron los primeros auxilios a Cristian Ghilli, para después trasladarlo al hospital de Cecina bajo código rojo. Tras llegar al nosocomio, el joven deportista fue operado de inmediato, pero debido a la gravedad de la lesión no su cuerpo no pudo resistir y murió alrededor de las 10 de la noche del jueves.

You may also like