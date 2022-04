‘Canelo’ Álvarez: “Creo que ahora nadie me puede ganar, estoy en mi mejor momento”

“Es boxeo, pero creo que ahora nadie me puede ganar. Estoy en mi mejor momento y no le falto el respeto a nadie, pero estoy en mi mejor momento. Me siento fuerte, en mi mejor forma”

Durante su participación en el podcast Boxing with Chris Mannix, el pugilista jalisciense Saúl “Canelo” Álvarez afirmó encontrarse en el mejor momento de su carrera, por lo que considera que actualmente no hay nadie que pueda derrotarlo :