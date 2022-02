Canelo Álvarez demuestra su habilidad para el golf con increíble tiro

He’s the Round 5 leader that’s heading to the Final. pic.twitter.com/SbiYh7lOcO

WHAT A SHOT FROM @Canelo 👀

Saúl Canelo Álvarez demostró que no sólo es un as en el boxeo , sino también en el golf. Un tiro espectacular tiro de salida del tapatío acaparó los ojos de las redes sociale s, que se impresionaron con su habilidad.