Cárdenas Palomino era “ejemplo” para Calderón. Enfrentó a México y Francia

«Después de 23 años de servicio público he tomado la decisión de integrarme laboralmente a la iniciativa privada, por lo que a través de la presente hago del conocimiento público que he presentado mi renuncia» a partir del 31 de diciembre de 2012, anunció Cárdenas Palomino al inicio del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Ambos hombres eran socios cercanos de García Luna y pasaron gran parte de sus carreras en los servicios federales de seguridad persiguiendo ostensiblemente a los mismos traficantes a los que se les acusa de ayudar”, citó entonces Alan Feuer, quien cubre juzgados para The New York Times.