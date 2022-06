Carlos Alazraqui puede desprender las peores ofensas a los mexicanos, si le dices hitleriano, se ofende, como se le puede llamar a su racismo partidista.

Carlos Alazraki un supuesto conductor que ofende con palabras y groserías a la gente Morena,

Hdspm, nacos, rateros, si bien el no dice siempre todo, provoca a sus invitados que digan cosas terribles a mas de 30 millones de mexicanos, solo por no pensar como el quiere, un judío que se ofende por que le dicen la verdad, un hitleriano, es una palabra que refleja lo que hace, manda a otros a lastimar y destruir sus creencia política, quien se cree para poder ofender, mentar madres y reírse de quienes votaron por Morena. PT. partido verde. Veo muchos de sus Twitter y me pregunto, muchos periodistas que son conservadores, han crecido con este gobierno de López obrador antes no los fumaban, menos lo conocían como hoy, ahora conozco muchos judíos, que dicen no hubo mejor palabra para describirlo, incluso cuando hay reuniones solo habla puras groserías contra la familia y seguidores del presidente, por ello en una reunión lo abuchearon, solo habla para gastar saliva envenadas, es un ser que trata de provocar a otros para que digan lo que quiere, si eso no lo representa como hitler, como que lo representa, un ser de religión que sufrió tanto por el castigo alemán no es, si así fuera por que desprender tanto odio contra quien piensa diferente, entendería que fuera contra el presidente, por que afecta sus intereses, pero hacia la comunidad de Morena o quienes apoyan al presidente, incluso a quien pertenece a su religión, si es de Morena, lo ofende como ha pasado con claudia sheinbaun me quedo con la reflexión que hago, si conozco a tantos judíos que respetan la forma de vida que tienen, no les han quitado nada, han crecido como empresarios, y han logrado crecer en sus comercios, no los ha perseguido el presidente, me pregunto por qué este Sr, con un micrófono, desprende provocación y odio por no tener las mismas creencias políticas que a él convienen, cada quien tendrá su punto de vista, cada cabeza es un mundo, pero a los judíos en México, se les respeta, nunca intento el gobierno coartar su libertad económica, pero este Sr por creerse conducto, se dedica a escupir veneno contra opositores solo por tener más audiencia.

Que opinan uds.

El cambio de México