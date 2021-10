‘Checo’ Pérez se quedó sin agua en la vuelta uno del Gran Premio de EEUU

“Pero no era posible; no tenía más fuerza”, relató el piloto de Red Bull, que intentó ayudar a su compañero Max Versttappen para que se llevara la carrera.

“No me sentía bien en la mañana, a partir de la vuelta 1 el sistema del agua no lo tuve toda la carrera, en la 20 estaba totalmente out (fuera), y fue durísima, estaba perdiendo fuerza en las piernas, las manos y era difícil mantenerme en pista en esos momentos”, comentó a Dazn.