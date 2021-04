China desarrolla chip inalámbrico que conecta el cerebro con una computadora

Científicos de China han desarrollado un nuevo chip que conecta un cerebro con una computadora. Aunque los chips de este tipo no son nuevos, este sobresale por su conectividad inalámbrica.

Los chips de interfaz cerebro-computadora (BCI, por sus siglas en inglés) son una de las tecnologías más prometedoras de la actualidad. Aunque no son un invento reciente y se especula sobre sus funciones y posibilidades desde hace décadas, los chips que conectan neuronas con una máquina volvieron al foco público después de que Elon Musk presentara el proyecto Neuralink.

Si bien muchos expertos aseguran que Musk hace promesas tecnológicas difíciles de cumplir en la actualidad, como curar la ceguera o enfermedades mentales, la investigación continúa y ninguna potencia quiere quedarse fuera.

La Universidad de Fudan presentó un chip inalámbrico de interfaz cerebro-computadora cuya principal novedad es que se despliega de forma inalámbrica. Con un peso de apenas 3 gramos, el chip ha sido probado con éxito en animales.

Estos chips recogen las ondas cerebrales del sujeto y las transforman en información digital que puede ser interpretada desde una computadora y viceversa; también sería posible enviar información al cerebro desde una computadora.

#China‘s Fudan University revealed its first self-made remote brain-computer interface (#BCI) #chip for animals, displayed at the China (Shanghai) International Technology Fair (CSITF). The college has a plan to put the chip into commercial use in September. pic.twitter.com/PDmTqh9MX1

— China Economy (@CE_ChinaEconomy) April 19, 2021