China introduce el tren más rápido del mundo, capaz de alcanzar 600 km/hr

El nuevo tren maglev de alta velocidad de China con una velocidad máxima de 600 kilómetros por hora salió de la línea de producción el martes, lo que lo convierte en el vehículo terrestre más rápido actualmente a nivel mundial.

El nuevo sistema de transporte de levitación magnética hizo su debut público en la ciudad costera de Qingdao, provincia de Shandong, en el este de China.

Ha sido desarrollado por China, lo que marca el último logro científico y tecnológico del país en el campo del tránsito ferroviario, según China Railway Rolling Stock Corporation.

Propuesto en octubre de 2016, el proyecto de tren de levitación magnética de alta velocidad desarrolló un prototipo de tren de levitación magnética con una velocidad máxima de 600 km por hora en 2019, y realizó una prueba de funcionamiento exitosa en junio de 2020. Usando fuerza electromagnética, el tren “levita” sobre la vía sin contacto entre el carro y el carril.

Los ingenieros han completado la integración del sistema de transporte de levitación magnética y un tren con cinco vagones ha estado funcionando con éxito en una línea de prueba dentro de la fábrica.

El último avance de China demuestra que el país ha dominado un conjunto completo de tecnologías de ingeniería de trenes maglev de alta velocidad, incluida la integración de sistemas, la producción de vehículos, la fuente de alimentación de tracción, los senderos ferroviarios y el control y la comunicación del transporte.

Como nuevo modo de tráfico de alta velocidad, el tren es seguro, confiable y tiene baja contaminación acústica, poca vibración, gran capacidad de pasajeros y necesita menos mantenimiento, dijo un diseñador de la Corporación de Material Rodante de Ferrocarriles de China (CRRC) Qingdao Sifang. que puede llenar la brecha de velocidad entre el tren de alta velocidad, cuya velocidad máxima de operación es de 350 km por hora, y las aeronaves, cuya velocidad de crucero es de 800 a 900 km por hora.

“Es más seguro que todos los medios de transporte que tenemos en este momento. El vagón de tren rodea la vía, por lo que nunca se descarrilará. Otra cosa que mencionar es que solo la sección con un vagón de tren arriba está encendida, y la energía está apagada cuando no hay tren en la vía. Por lo tanto, no se moverá sin electricidad y, por lo tanto, nunca se producirán accidentes por detrás”, dijo Ding, quien también se desempeña como ingeniero jefe adjunto de CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd.

“Los rieles de alta velocidad ahora circulan a 350 kilómetros por hora y los aviones generalmente van de 800 a 900 kilómetros por hora. Hay una diferencia de velocidad de alrededor de 600 kilómetros entre los trenes de alta velocidad y los aviones. Así que es un buen complemento. Este tipo del sistema de velocidad es de gran importancia para mejorar nuestro sistema de transporte tridimensional”, dijo Ding.

Con información de Reuters.

