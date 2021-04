Cinco películas para recordar al ídolo del pueblo, Pedro Infante

En esta actuación muy seria, Infante interpreta a un estudiante de Medicina desgraciado y alcohólico que se culpa a sí mismo de un asesinato cometido por su hermana para salvarla del presidio. Todo el sufrimiento aquí se concentra entonces, no en el personaje de la hermana que va por malos caminos, ni del hermano recto que se suicida por honor, ni en el personaje de Pedro infante que se sacrifica por ellos, sino en el maravilloso papel, interpretado por Rosaura Revueltas, de la madre. Esta madre abnegada sólo quiso educar a hijos decentes y, en el camino, perdió al hijo menor por suicidio el día que salió de la academia militar; perdió al hijo mayor, preso por un crimen que no cometió; perdió su casa y, finalmente, por las penurias de la vida, perdió la vista y perdió todo.

Las Islas Marías es una película sorprendente. Se trata de la primera colaboración de Pedro Infante con Emilio “El Indio” Fernández (con quién, años más tarde, también haría la magnífica Reportaje). En esta película, a diferencia de todas las que había hecho con Ismael Rodríguez, Infante no tiene el mismo peso. Bajo el mando de Fernández, sólo canta una canción en una situación diegética que lo amerita. Y no está en la película para lucir sus encantos seductores o para crear situaciones de comedia física.

Era 1957 y, en el Festival Internacional de Cine de Berlín, le otorgó a Pedro Infante, de manera póstuma, el Oso de Plata como mejor actor por su interpretación de Tizoc. Una última gloria internacional para un hombre que, después de su muerte, no dejaría de ser condecorado. Al casi millón de mexicanos que acudieron a su sepelio, sin embargo, no les importaba el León de Plata, el reconocimiento de los festivales o lo que decían los críticos de su obra. Más allá de cualquier visión artística, en la memoria popular, como bien demostró la encuesta de History Channel, Pedro Infante es el mexicano más importante del siglo XX.

Así, en una amalgama entre la realidad y la ficción, se creó un mito eterno. El mito del hombre que surgió de la nada, que sufrió por ganarse el pan y que, cuando lo consiguió, no dudó en repartirlo. El ídolo popular de una década de progreso. El nuevo mexicano surgido de las cenizas de la Revolución. El ideal del hombre que no llora cuando sufre, sino que canta su desgracia.

Pedro Infante, como bien dice el mito, era tenaz, aguantador y muy trabajador. En ese momento, no tenía un lugar en donde caerse muerto. Comía una vez al día y trataba de ahorrar en todo. En el primer cuarto que compartió con María Luisa, no duró una sola noche. En la madrugada se despertaron por un ruido y, al alumbrar la estancia húmeda y oscura, vieron que estaba infestada de ratas. Tenían, también, todo el cuerpo picado por las chinches. Pasaron el resto de la noche junto al lavadero: María Luisa aterrada, abrazada de su amante, Pedro, galante, armado de una escoba, pelando el ojo por si se acercaba otra rata.