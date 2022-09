Que tiene que hacer este empresario conocido como el jefe Claudio X. González de la oposición del Partido Morena. Partido verdem. PT En esta imagen señaló con flecha roja que aparece en el Senado junto al Grupo de los panistas, perredistas. MC. Seguro llevó las maletas negras todos saben que es el creador de la alianza PRI, PAN y PRD asistió para manifestarse contra la militarización, en todo caso deberían darle voz a los estados que les dieron su voto y no a un solo hombre por ser multimillonario, como aquí aparece en el Senado de ñmexico se está discutiendo si las Fuerzas Armadas continúan en las calles hasta 2028 o no. Que opinan

You may also like